Sciopero dei treni 13 luglio | Italo e Trenitalia orari dimezzati

(Di giovedì 13 luglio 2023) dello sciopero dei treni di oggi, giovedì 13 luglio 2023, confermato ma dimezzato. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha notificato infatti ai sindacati l'ordinanza con cui lo sciopero inizialmente previsto a partire dalle 3 di oggi, si fermerà alle 15 dello stesso giorno e non più alle 2 di venerdì 14. E' quanto si legge in una nota del Mit. Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia, fa sapere l'azienda.

È in corso dalle 3 di questa mattina lo sciopero dei treni. Terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi ha ordinato il dimezzamento dello stop. È cominciato ridotto a 12 ore, a seguito dell'ordinanza emessa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie.

Sui siti di Trenitalia e Italo i servizi garantiti. Il termine è stato anticipato alle 15 al ministero dei Trasporti, ma i disagi potrebbero continuare nel pomeriggio ...Tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero dei treni nella giornata di giovedì 13 luglio 2023: gli orari e i treni garantiti da Italo e Trenitalia.