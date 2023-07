Sciopero aerei 15 luglio | voli garantiti e rimborso | tutte le news

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Pesanti disagi per chi viaggia in aereo per lodi sabato 15previsto nelle fasce orarie dalle 10 alle 18. Secondo una stima di Italia, oltre 270mila i viaggiatori italiani possono subire un disservizio percancellati e in ritardo fino a 8 ore. Per lo, l’Enac ha diffuso l’elenco dei, che riguardano i movimentida e per l’Italia. Basta consultare il seguente link dove sono presentile tratte aeree garantite. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo icoinvolti nellodi sabato 15. I vettoridovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo ...

Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...Sindacati: 'Precettazione illegittima', i treni garantiti da Italo Trenitalia , i treni garantiti La lista dei treni garantiti da Trenitalia15 luglio Agitazione confermata ...Nulla di fatto anche per il tavolo sullodell'handling al Mit. I volisaranno quindi a rischio nella giornata di sabato per una serie di stop . Dalle 12 alle 16 i piloti della ...

Sciopero treni oggi (poi sabato tocca agli aerei): orari, cose da sapere e viaggi garantiti Today.it

Il personale di terra si ferma dalle 10 alle 18 di sabato. Il 40% dei passeggeri sarà spostato su altri voli disponibili e riuscirà comunque a volare nella stessa giornata assicura la compagnia.PALERMO – A causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling proclamato per sabato 15 luglio, i voli di Ita Airways potrebbero essere cancellati o ritardati. I voli i ...