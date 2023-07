Sciopero aerei 15 luglio | appello di Salvini | “Riducete ore protesta”

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Nessuna precettazione ma una diminuire la durata dellodelgiprevisto per sabato 15. E' quello lanciato dai ministro dei Trasporti, Matteoai microfoni del Tg4. "Ho già convocato il tavolo per la settimana prossima tra aziende e lavoratori- premette-. Faccioal buon senso per ridurre anche li spontaneamente la fascia oraria" dellodi sabato del personale di terra e dei servizi di handling degli aeroporti. "E' interesse sia degli italiani ma soprattutto di tantissimi turisti che per fortuna stanno arrivando questa estate". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Leggi anche15 luglio, voli garantiti e rimborso: tutte le newsTrenitalia e Italo, sindacati: "Adesione altissima" "Ho già convocato il tavolo per la settimana prossima tra ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ..."Stiamo lavorando anche sul tema dellodegli, su questo settimana prossima è convocato un tavolo tra aziende e lavoratori". Lodel settore del trasporto ferroviario si è concluso alle 15 di questo pomeriggio, dopo ...

Sciopero treni oggi (poi sabato tocca agli aerei): tutti gli aggiornamenti in diretta Today.it

(Adnkronos) - Nessuna precettazione ma un appello a diminuire la durata dello sciopero delgi aerei previsto per sabato 15 luglio. E' quello lanciato dai ministro dei Trasporti, Matteo Salvini ai ...Sarà un sabato 15 luglio nero per i trasporti: difatti saranno cancellati numerosi voli a causa di scioperi nel settore aereo. I lavoratori dei servizi di terra degli aeroporti sciopereranno dalle 10 ...