Sciopero 13 luglio | quali sono i treni soppressi da Trenitalia | Trenord e Italo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nonostante la fine anticipata dello, decisa dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è una mattinata difficile per coloro che si spostano in treno. L’agitazione è stata decisa da sindacati come Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal per chiedere migliori condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici del settore (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).