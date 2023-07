Scandalo Bbc | sospeso il giornalista più pagato della tv

Lasta tentando di contenere il crescente, scoppiato 4 giorni fa, per le affermazioni secondo cui il giornalista avrebbe pagato 35.000 sterline in tre anni a un giovane che ha utilizzato ...Adesso tocca alla, che domenica scorsa ha sospeso il presentatore. L'emittente condurrà una sua inchiesta interna, ma nel frattempo lol'ha investita direttamente. Perché era a ...Kate Middleton sceglie il blu Klein per l'incoronazione di Carlo III in Scozia La, unosessuale dopo l'altro In passato laè stata colpita da altri gravissimi scandali a sfondo ...

Gb, è Huw Edwards il giornalista Bbc al centro di scandalo sessuale | La rivelazione della moglie TGCOM

Non molti amministratori delegati al mondo possono vantarsi di essere pagati più del Ceo di Apple Tim Cook, che lo scorso anno ha potuto contare su uno stipendio da 99 milioni di ...LONDRA - Gli investigatori di Scottland Yard incontreranno lunedì 17 luglio i vertici della BBC per acquisire tutta la documentazione necessaria a chiarire la presunta torbida vicenda di uno dei più p ...