Sbarco di migranti a Reggio Calabria | ritrovato un neonato morto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023)untra i 50soccorsi in mare nelle ultime ore e giunti in mattinata nel porto dia bordo della nave Dattilo della guardia costiera. Non si conoscono, al momento, altri dettagli sulle cause del decesso ma solo che la donna e il bambino facevano parte del gruppo dinon provenienti da Lampedusa ma soccorsi in mare. 800sbarcati Unnellodella nave Dattilo- Photo Credits Europa TodayLa nave Dattilo della guardia costiera era arrivata acon a bordo complessivamente 800. Tra di loro ce n’erano appunto 50 soccorsi in mare nelle ultime ore, ...