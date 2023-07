Sassuolo | colpo in entrata dal Frosinone | fatta per Boloca

...è alla ricerca di un centrocampista e il cima alla lista di Rudi Garcia c'è il regista del,... Dopo Milinkovic, l'Al Hilal vuole un altoe ha offerto 140 milioni per quattro anni all'ex ...... una delle stelle italiane in rampa di lancio, Davide Frattesi, sarà il nuovodell'Inter. ... visto l'ormai imminente passaggio alcome sostituto del nuovo centrocampista dell'Inter. ...L'excomplici gli infortuni e qualchedi testa di troppo non ha ancora mantenuto le aspettative che si avevano su di lui quando era ancora minorenne. Le motivazioni nel suo caso però ...

UFFICIALE Sassuolo, colpo in difesa: dal Nizza arriva Viti Sportitalia

Il Frosinone chiude tre innesti dal Sassuolo in vista della prossima stagione: percorso inverso per Daniel Boloca che vestirà la maglia neroverde ...Tripla operazione in entrata per il Frosinone, che dal Sassuolo ha ottenuto il prestito di Stefano Turati e concluso gli arrivi a titolo definitivo di Abdou Harroui e Riccardo Marchizza. Questo ...