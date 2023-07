Saronno | ruba in un autoconcessionario | inseguito e arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 13 luglio 2023) E’ penetrato di notte in unper svuotare il distributore di bevande, ma è stato fermato daidopo una rocambolesca fuga in bicicletta. L’episodio è successo aalle 2 di martedì, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, transitando nei pressi di una nota rivendita d’auto della città, hanno notato che ...

Saronno: ruba in un autoconcessionario, inseguito e arrestato dai ... Il Notiziario

