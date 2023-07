Dopo il buio, la luce.a 42 anni è nata una seconda volta. Adesso, superato il baratro della dipendenza dalle sostanze stupefacenti e di una forma acuta di bipolarismo , vive felice tra Italia e Egitto. Al suo ...'Claudio Bassi è stato prima di tutto un amico - ha ricordato- La sua è stata per noi una grande presenza, e ci dispiace che non abbia potuto proseguire quello che era un suo obiettivo, ...... aggiungendo: "Il Gattopardo mira a trasformare in una serie sontuosa ed emozionante la vitalità e l'attualità del capolavoro didi Lampedusa." Al momento restano top secret sia il budget che ...

Sara Tommasi: «Maria Sofia Federico Rivedo me stessa e le dico di fermarsi, dal porno non si torna indietro» leggo.it

Dopo il buio, la luce. Sara Tommasi a 42 anni è nata una seconda volta. Adesso, superato il baratro della dipendenza dalle sostanze stupefacenti e di una forma acuta di bipolarismo, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...