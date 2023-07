Sant’Antonio Abate | incendio nello stabilimento de “La Torrente” | ipotesi fuochi d’artificio di un matrimonio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un grossoè divampato questa mattina presso loconserviero “La” di, in provincia di Napoli., in fiammede “La” Come anticipano i carabinieri, il rogo di grande entità è scoppiato all’interno dellodi via Paludicella. Sul posto sia i militari dell’Arma che i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Va in fiamme lo stabilimento conserviero La Torrente a, in provincia di Napoli. La struttura si trova in via Paludicella 3. Il fumo è stato avvistato anche dai comuni vicini e sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. ...A fuoco 'azienda conserviera 'La Torrente' Un incendio è divampato all'interno di uno stabilimento a, in provincia di Napoli. Lo stabilimento interessato è quello dell'azienda conserviera 'La Torrente'. Sul posto, in via Paludicella, sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati ...Paura a, vasto incendio alla fabbrica 'La Torrente' in via Paludicella 3. In corso evacuazione dei residenti . Probabilmente ad innescare Il rogo sono stati fuochi d'artificio abusivi per ...