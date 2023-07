Santanché su inchiesta Milano | mi arricchirò con le querele

"Mi arricchirò con le querele". Ha risposto così la ministra Daniela Santanchè rispondendo a una domanda dei cronisti in merito all'della procura di Milano su alcune società a lei riferibili. La ministra ha respinto con "nessun commento" le altre domande dei giornalisti che l'hanno accolta arrivando al convegno di ...Stando all'pubblicata dal quotidiano Domani , i due lo scorso 12 gennaio avrebbero ... Il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la ministra per il Turismo, DanielaFin qui nulla ...Nel caso Santanchè di un'risalente nel tempo, addirittura all'anno scorso. Nel caso Delmastro di una palese violazione di carte riservate per scatenare un attacco politico in Parlamento. La ...

«Daniela Santanchè sapeva da marzo dell'indagine su di lei e ... Open