Santanchè respinge accuse | “Passo indietro? Non capisco per quale motivo Sono tranquilla”

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Fare un? Nonper”. È così che Daniela, dal palco dell'Assemblea annuale di Confagricoltura, ha risposto a una domanda sulleemerse dalle inchieste di Report sul caso Visibilia. “Oggi, in questo momento in cui sto parlando, non ho ancora ricevuto alcun avviso di garanzia. Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo faremo la nostra querela e chiederemo il nostro risarcimento danni.assolutamente”, ha aggiunto la ministra del Turismo.