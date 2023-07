Santanchè prepara querele per i giornali e a dimettersi non ci pensa proprio

(Di giovedì 13 luglio 2023) È una Danielerinvigorita quella che oggi annunciaaiche, a suo dire, rilanciano “grandi bugie” sul caso mediatico-giudiziario che la vede coinvolta. Le tanto attese parole da parte di Giorgia Meloni sul suo caso, arrivate ieri da Vilnius dopo il vertice Nato, devono aver tranquillizzato la ministra. “È una questione extrapolitica, non riguarda il suo ruolo di ministro che sta svolgendo molto bene”, ha detto la presidente del Consiglio sulla vicenda. Senza nascondere qualche malumore, Meloni ha provato a ridimensionare la polemica che governo, distinguendola le vicende giudiziarie da quelle di governo. E così anche Santanché insiste: "Nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro". E dunque oggi la ministra del Turismo dal palco dell’assemblea annuale di Confagricoltura ribadisce di non aver ...

