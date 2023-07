Santanché | «Nessun passo indietro | grandi bugie da alcuni giornali»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Daniela Santanchè dice di non aver nemmeno preso in considerazione le dimissioni, affermando: «Io fare un? Non capisco per quale motivo. Oggi, in questo momento in cui sto parlando, non ho ancora ricevuto alcun avviso di garanzia.scrivono dellee per questo faremo la nostra querela e chiederemo il nostro risarcimento danni. Sono assolutamente tranquilla». Così la ministra del Turismo risponde sul palco dell'Assemblea annuale di Confagricoltura circa le accuse emerse dalle inchieste di Report. Inoltre Santanchè sottolinea: «Io poi sono un cittadino, non partecipo ai processi mediatici, mi difendo nei tribunali. E peraltro, come anche chi scrive in questi giorni sa benissimo, sui tribunali sto andando molto bene. Ho già portato a casa due ...

La premier a Vilnius: "La giustizia ha bisogno di correttivi, abbiamo un programma e lo realizzeremo. Non c'è alcun intento punitivo." "Dal mio punto di vista non c'èconflitto con la magistratura, non c'è da parte mia" e "chi confida in un ritorno dello scontro fra politica e magistratura resterà deluso". Nella conferenza stampa conclusiva del vertice Nato ..."Ai parenti delle vittime di mafia " a Salvatore Borsellino e Maria Falcone " dico che modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è un tema in discussione , il governo non ..."