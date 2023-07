Sanità | Paita Az-Iv | situazione liste attesa esplosiva | governo cosa vuole fare?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Ladelled'in Italia è, ci sono regioni in cui le persone rinunciano a curarsi. Mi sorprende e mi rammarica, e con me tutti gli italiani, che ilnon fornisca nessun dato, non dicaper cambiare lae che tipo di investimenti intenda mettere in campo”. Lo ha detto in Aula a Palazzo Madama la senatrice Raffaella, capogruppo di Azione-Italia Viva, nella replica al ministro della Salute Schillaci, che ha risposto alla interrogazione della senatrice Sbrollini sul problema delled'. “Il ministro non ha fornito nessun numero sul livello del recupero dei target delle ...