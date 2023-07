Sanità Cittadini Aiop | “Strutture di diritto privato fondamentali nel governo delle liste d’attesa”

...dell'Istituto superiore dihanno quindi dichiarato ufficialmente che non si tratta di un caso di colera, fornendo ulteriori dettagli in merito alla vicenda per tranquillizzare i. ...... è nata nel 1998 per sostenere e promuovere il rafforzamento e lo sviluppo del modello aziendale inquale strumento per rispondere al meglio ai bisogni dei, garantendo la ...... alle 18.30, nel Quartiere Molinetto - San Pancrazio , al circolo dipendentidi via ... Gli Amministratori incontreranno idei tredici Quartieri nelle diverse sedi. Gli incontri, che ...

Sanità. Cittadini (Aiop): “Strutture di diritto privato fondamentali nel ... Giornale L'Ora