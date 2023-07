Sandro Abate | doppio innesto sul mercato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppia operazione in casa. La società irpina, dopo aver annunciato l’arrivo del laterale Lorenzo Etzi, si è assicurata le prestazioni sportive di José Antonio Fernàndez Castellano per tutti Joselito e Daniele Gattarelli. Il primo è un pivot che nell’ultima stagione ha indossato la casacca dell’Olimpus Roma con cui ha realizzato 13 reti il secondo si tratta di un centrale lo scorso anno al Todis Lido di Ostia. Nei giorni scorsi, la società verdeazzurra ha annunciato i rinnovi con Gui, Ugherani, Alex, De Luca e Santoro. Il roster per la stagione 2023/2024 a disposizione del tecnico Piero Basile comincia a prendere forma. Il campionato regolare di Serie A di futsal comincerà il 30 settembre per concludersi poi il 28 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.