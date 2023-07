San Marcellino | presentato alla Camera dei Deputati il libro del professor Ettore Cantile

... il ristoratore accusato del duplice omicidio dei casertani Alessandro Sabatino, 40enne di, e Luigi Cerreto, 23 anni diMarco Evangelista, badanti del padre del presunto assassino. ...63 La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha confermato la pena dell'ergastolo per Gianpiero Riccioli, il ristoratore accusato del duplice omicidio di Alessandro Sabatino, 40enne di, e Luigi Cerreto, 23enne diMarco Evangelista, badanti del padre loro assassino. Confermate anche le statuizioni civili per i familiari delle due vittime. - continua sotto - Il ...Ferdinando" di Mesagne ePancrazio, Centro Servizi per il Volontariato Brindisi, Lecce ... I ragazzi che hanno realizzato il video sono Maura Ferraro, Alessia Calvano, Federica, Mattia ...

Omicidio di due badanti di San Marcellino e San Marco Evangelista, l'Appello conferma l'ergastolo per il risto ilmattino.it

Per Giampiero Riccioli è stato confermato l'ergastolo: il ristoratore secondo il Tribunale uccise i badanti del padre per vendetta ...La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha confermato la pena dell'ergastolo per Gianpiero Riccioli, il ristoratore accusato del duplice omicidio dei casertani Alessandro Sabatino, 40enne di San Marcel ...