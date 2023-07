Sugli obiettivi del club: "Io credo che ladebba puntare a risalire subito, non a fare calcoli a lungo termine. Ci vuole la mentalità giusta e cercare di giocare come chiederà l'allenatore"....13:00, esercitato il contro riscatto per Falcone Wladimiro Falcone tornerà alla. 2023 - 06 - 19 17:20:35 Roma,Wijnaldum: "Mi è piaciuto lavorare con Mourinho" Georginio ...Ripeto non è facile quando tiinsultare in questo modo, così come scimmia o nero. Sto ... Cori dello stesso tenore erano stati indirizzati al tecnico della, Stankovic , nel match contro ...

Sampdoria, senti Bonazzoli: “Il nome più importante è Pirlo. La prima contro la Ternana con Ferrero…” ItaSportPress

Il Museo SampDoria ha inviato i propri ringraziamenti ai nuovi proprietari blucerchiati, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi: il messaggio Il Museo SampDoria ha inviato i propri ringraziamenti ai nuov ...La clamorosa notizia di mercato che circola in questi giorni a Genova, sponda Sampdoria, è quella di un interessamento blucerchiato per il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, in uscita dal club ...