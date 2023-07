Sampdoria | Lanna | «Vogliamo tornare subito in Serie A»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le parole di Marco, presidente della, sul futuro del club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito Marcoha parlato dellaa margine del Festival Economia in Anteprima di scena a Savona. PAROLE – «Lasta bene, c’è una proprietà che vuole fare. È un bel progetto per i colori blucerchiati. Si sta creando un grande gruppo, i nomi arrivati sono importanti, l’intenzione è quella di venire inA anche se non sarà facile quest’anno. Ma l’intenzione c’è tutta».

