Sampdoria | Borini | «Lavoriamo per poter sognare di vincere»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le parole di Fabio, nuovo attaccante della, sugli obiettivi del club blucerchiato. I dettagli Fabioha parlato nella conferenza stampa di presentazione alla. PAROLE – «Serie B? Non ci ho pensato, lanon è mai stata una squadra da Serie B. Facendo un paragone con l’Inghilterra, è come il West Ham o il Leeds, squadre storiche con seguito incredibile. Il primo giorno di ritiro è un messaggio che io, ma anche lo staff tecnico, volevamo dare alla famiglia. Perché serve coraggio, come c’è stato da parte mia e da parte degli altri componenti della società, serve fiducia in quello che si fa. So cosa vuole il club e cosa posso dare io per raggiungere quello che vogliamoLa preparazione in montagna è sempre dura, il campionato di Serie B ...

L'ex attaccante del Karagumruk si presenta: "Non appartengono a questa categoria, non sono da Serie B". E aggiunge: "So cosa posso dare, vogliamo raggiungere l'obiettivo" ...Il nuovo acquisto della Sampdoria Borini ha parlato ai canali ufficiali del club, presentandosi ai suoi nuovi tifosi.