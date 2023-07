Salvini ignorato sugli scioperi | treni e aerei paralizzati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un fallimento su tutta la linea. I tavoli convocati al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da Matteonon portano alcun risultato e gli, sia del trasporto ferroviario che dell’handling aeroportuale, sono confermati. Si preannunciano giorni di fuoco per i viaggiatori in Italia, con l’estate che inizia e l’esodo che partirà proprio nel prossimo fine settimana. Ma con non poche difficoltà per chi viaggerà in treno o in aereo. Il tentativo diarriva fuori tempo massimo, a pochissime ore dalle mobilitazioni. E l’esito non può che essere negativo. Il primo tentativo fallito riguarda il tavolo con i sindacati e i rappresentanti ditalia e Italo: le sigle del settore ferroviario tirano dritto e confermano lo sciopero, partito alle tre di notte. Resta la fascia di garanzia, così come era ...