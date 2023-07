Saluti romani per Ramelli | condannati a Milano 13 militanti dell’estrema destra per fatti del 2018

(Di giovedì 13 luglio 2023) Quattro mesi di reclusione più il pagamento di una multa da 300euro e delle spese processuali: questa la condanna decisa dalla Terza sezione penale dinei confronti di 13di estremaappartenenti a Lealtà Azione, CasaPound e Forza Nuova, che il 29 aprile delsi prodigarono ine nella cosiddetta “chiamata al presente”, gesticome manifestazione fascista ai sensi della legge Scelba e come incitamento “alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali” secondo la legge Mancino. Isono legati all’annuale manifestazione – che nelnon era stata autorizzata e a cui presero parte circa 2mila esponenti dellaestrema – organizzata in memoria di Sergio ...

