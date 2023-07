...fascista (reato previsto dalla legge Scelba) e per incitamento "alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali" (reato previsto dalla legge Mancino) per aver fatto ie la ...Leggi Ancheper Ramelli: condannati a Milano 13 militanti dell'estrema destra per fatti del 2018 La Corte ritiene che il movente non fu la gelosia (la ragazza aveva anche altri rapporti ...15.40 Milano, 13 condanne perSono 13 gli esponenti dell'estrema destra che sono stati condannati a 4 mesi di reclusione dalla Terza sezione penale del Tribunale di Milano per manifestazione fascista e per ...

Saluti romani, a Milano 13 condanne a 4 mesi Agenzia ANSA

Sono stati condannati a 4 mesi di reclusione 13 esponenti dell'estrema destra finiti a processo a Milano per manifestazione fascista (reato previsto dalla legge Scelba) e per incitamento "alla discrim ...L'episodio risale alla manifestazione non autorizzata in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù ucciso nel capoluogo lombardo nel 1975 ...