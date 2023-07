Salman Rushdie | “Dopo l’attentato faccio sogni folli”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) –si sente fisicamente "più o meno a posto" quasi un annoessere stato accoltellato mentre si preparava a tenere una conferenza nello stato di New York. Tuttavia, il 76enne scrittore di origine indiana, cittadino britannico e residente negli Stati Uniti, ha dichiarato, in un'intervista alla Bbc, che sta ancora elaborando l'attentato, che lo ha reso cieco da un occhio. "Ho un ottimo terapeuta che ha molto lavoro da fare – ha detto". Lo scrittore ha confessato di avere dubbi sull'opportunità di affrontare il suo presunto aggressore in tribunale. E non sa se si presenterà mai più a un evento pubblico che non sia solo su invito e "controllabile". Lo scorso agosto l'autore dei "Versetti satanici" è stato attaccato ...