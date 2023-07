Salerno | la Polizia annuncia servizi sulla fascia costiera

Leggi su zon

(Di giovedì 13 luglio 2023) Mercoledì 12 luglio 2023, lungo la SP 175 Litoranea e la Zona Industriale di, sono stati effettuatistraordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di, finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità collegati alla prostituzione. In particolare, nel corso delle attività poste in essere da personale della Sezione Volanti di, sono state individuate 3 donne ed un uomo che indossava abiti femminili, di nazionalità straniera, intenti ad esercitare l'attività di prostituzione, due destinatarie di provvedimento D.A.S.P.O ex Art.10 co 2 D.L. 14/17, già notificato e denunciate in ordine alla violazione del suddetto provvedimento, due già sottoposte ad allontanamento ai sensi dell'art 9 e 10 del D.L. 14/17, nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative.