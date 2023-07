Salernitana | Iervolino | “Dia riscattato per farlo rimanere | la squadra è migliorata rispetto allo scorso anno”

(Di giovedì 13 luglio 2023) “È chiaro che in questo periodo di calciomercato c’è sempre un’attesa speciale. Il nostro progetto era trattenere l’ossatura della, lo scheletro fondamentale per ripartire e poter costruire da lì. È evidente che il calciomercato è ancora lungo, abbiamo ancora qualche obiettivo tra cui sicuramente una prima punta e poi si vede. Cercheremo di stare attenti e di cogliere le migliori opportunità. Sono convinto che lasarà più forte dello”. Queste le parole di Danilo, presidente della, passato a Rivisondoli per fare un saluto allain ritiro. Il numero 1 granata si è poi soffermato sulla permanenza di Dia: “Non dipende da noi. C’è una clausola. Noi speriamo che decida di restare con noi, noi lo vogliamo fortemente, ...

Abbiamo a cuore la tua privacyLo abbiamo riscattato non per fare trading ma perché lo riteniamo fondamentale per la. Quindi, incrociamo le dita'. Asse Salerno - Rivisondoli:sente aria di casa Questi primi ...

"È un debutto nella Salernitana, anche se io sono ancora presidente del basket italiano. Abbiamo un mondiale nelle Filippine, quindi è chiaro che la mia testa è alla Salernitana ma tutto il resto è al ..."È chiaro che in questo periodo di calciomercato c'è sempre un'attesa speciale. Il nostro progetto era trattenere l'ossatura della squadra, lo scheletro fondamentale per ripartire e poter costruire da ...