Salario minimo | secondo i calcoli dell' Istat l' aumento medio all' anno sarebbe di 804 euro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si tenta di nuovo la stretta sul provvedimento sulin vista’attuazionea direttivapea: in queste ore dovressere presentati gli emendamenti alla proposta di legge sule la giusta retribuzione che introduce la soglia di 9lordi , ma è difficile che in questa legislatura il cammino del provvedimento non abbia nuovi intoppi. Il limitea 9...

"Il governo continua a dire di no alla nostra proposta sul. È evidente che per loro la dignità del lavoro non è importante visto che hanno fatto un decreto che il lavoro lo precarizza e una social card che è una presa in giro per i più poveri. ...Accanto a questo la nostra proposta sul", le parole della segretaria del PD, Elly Schlein, in occasione dell'Assemblea Nazionale Anci - Coop 'Creare Futuro. Una buona spesa può ...... visto appunto che possono essere anche di Fratelli d'Italia e financo naziskin) Siamo sicuri che il" non meno di 9 euro all'ora, secondo una proposta di legge presentata anche dallo ...

Questo salario minimo non funziona. Il Campo largo punta sui 9 euro ma dalla Cisl all’Osce fanno notare gli errori Il Riformista

Roma, 13 lug. (Labitalia) - Il salario minimo non è la soluzione alle basse retribuzioni e allo sfruttamento, meglio puntare sulla contrattazione ...Il limite minimo a 9 euro lordi, secondo i calcoli presentati dall’Istat in audizione alla Commissione lavoro della Camera, significherebbe aumenti per 3,6 milioni di rapporti (per 3 milioni di lavora ...