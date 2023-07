Salario minimo | Orlando | ‘governo non può far finta di niente’

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Quello delè un punto dolente su cui il governo avrà difficoltà a continuare a fardi niente. è evidente che in questo Paese ci sia un dramma che si chiama lavoro povero, che riguarda principalmente i giovani e le donne, così come è evidente che ci sia una grande questione salariale. Pensare di risolverla con qualche taglio decimale una tantum sul cuneo fiscale non ha senso. Porre la questione delnon è soltanto una grande questione di equità sociale, ma anche di politiche industriali, perché è un modo di sconfiggere una tentazione molto forte, che il governo sta alimentando, di fare concorrenza con il ribasso dei costi dei nostri prodotti e non con l’aumento della loro qualità”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, ...

L'introduzione di undi almeno 10 euro lordi l'ora darebbe dignità ai lavoratori e alle lavoratrici del turismo che, con turni massacranti e paghe da fame, creano la ricchezza di questo settore. 13% PIL L'...Visco è tornato a parlare anche del: è adottato nella maggior parte dei paesi", ha detto, auspicandone l'introduzione come strumento di equità per tutte le persone che sono fuori ...Da domani l'iniziativa 'Una e indivisibile'. Dopo il, la legge promossa dal leghista Calderoli è l'occasione per Schlein e le opposizioni di cercare un terreno comune. Il governatore della Campania non ci sarà: è in programma un consiglio ...

Visco: "Perseguire obiettivo Pnrr". Il governatore della Banca d'Italia si esprime su Mes, tassi BCE e salario minimo.