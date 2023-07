SAG-AFTRA conferma lo sciopero | Fran Drescher | Si vergognino | non rispettano il lavoro degli attori

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il sindacatoamericani, SAG-, hato l'inizio dellodopo che le trattative non hanno raggiunto i risultati sperati. Glimembri del SAG-sono ufficialmente in: il sindacatoamericani ha infatti annunciato che non è stato raggiunto un accordo con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers. Durante una conferenza stampa è stato spiegato quali sono le questioni da risolvere insieme agli studios. Tra i problemi da affrontare ci sono l'uso dell'intelligenza artificiale, le percentuali sui guadagni dati dai profitti ottenuti dallo streaming, i contributi per le pensioni e l'assicurazione sanitaria. Glidi Hollywood non ...

Il San Diego Comic-Con tornerà in una versione molto ridotta. Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori ha messo in crisi la fiera ...Dagli anni '60 non si vedeva una mobilitazione unitaria così convinta fra chi scrive, produce, interpreta i film e gli spettacoli televisivi che vedono la luce a Hollywood. Chiedono più diritti e un ...