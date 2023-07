Safest a Udine Serata finale 15 luglio

Leggi su udine20

(Di giovedì 13 luglio 2023) Intensi e ricchi di scoperte le giornate a, il festival internazionale di scuole di teatro della Nico Pepe al quale partecipano docenti e allievi provenienti dall’Estonia, dalla Spagna e dalla Georgia. Accanto all’Atelier di Creazione Collettiva con Marco Sgrosso e Claudio de Maglio, si tengono le Master class dei docenti ospiti che, oltre alla presentazione della loro scuola, offrono attraverso una Master Class la possibilità di scambiare tecniche e metodi della scena. La loro esperienza offre una visione attuale del mondo del teatro, che è un formidabile indicatore della nostra società, in una fase particolarmente critica.Il festival è importante per la Civica Accademia poiché offre la possibilità di incontri e scambi internazionali che costituiscono un elemento fondamentale per la crescita del futuro attore. Di grande interesse la presentazione che Levan ...