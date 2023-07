'Sacrificare Onana per prendere Lukaku | una mossa di mercato discutibile!'

... per tenere in casa Inter Lukaku occorreuno o più pezzi pregiati: questo è un dato inconfutabile! I rumors di mercato parlano di una vendita dial Manchester United intorno ai 55 ...lo terrei, ma Marotta lo ha preso a zero e lo venderà a 60 milioni. È un capolavoro. Se ... Chiesa e Vlahovic, tenendo anche conto di come stanno fisicamente, sarebbe logicoPogba ".I rossoneri sarebbero disposti aanche De Ketelaere, per poi investire un'ingente somma ... con Ausilio e Marotta al lavoro per chiudere al più presto la cessione die rilanciare per ...

"Sacrificare Onana per prendere Lukaku: una mossa di mercato ... Calciomercato.com

sono uno studente universitario della Cattolica di Milano, tifoso interista e con la passione smodata per il ruolo del portiere dato che gioco in porta seppure a livello amatoriale. Scrivo qui, speran ...Così l'esperto di mercato: "Da 50 milioni in su si potrebbe sacrificare qualsiasi specialista a maggior ragione se arrivato a parametro zero" ...