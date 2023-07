Sacchi | ' Ripetersi è davvero difficile e lo è ancora di più in una realtà come quella di Napoli | non abituata al successo'

L'ex CT della nazionale Arrigoha rilasciato alcune dichiarazioni alla gazzetta dello Sport. 'Il fatto è cheè davvero difficile e lo è ancora di più in una realtà come quella di Napoli, non abituata al successo. ...(Photo by Tiziana FABI / AFP) Sulla Gazzetta dello Sport Arrigoscrive del Napoli campione d'... Il fatto è cheè davvero difficile e lo è ancora di più in una realtà come quella di ...... le spiagge si fanno terreni di sfida tra l'uomo e il suo passato; le onde del mare sono... La loro è un'incomunicabilità che striscia silente nei meandri di una quotidianità atta a...

Sacchi: per il Napoli sarà difficile ripetersi. Sarà ancora una squadra ... IlNapolista

L’ex CT della nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla gazzetta dello Sport. “Il fatto è che ripetersi è davvero difficile e lo è ancora di più in una realtà come quella di Napo ...L'ex tecnico del Milan ha lungamente parlato del Napoli nel suo articolo per la Gazzetta dello Sport. Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha lungamente parlato del Napoli Campione d'Italia in car ...