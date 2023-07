... come sa bene chi aveva in tasca un biglietto aereo per la giornata disono già scattati i ...Airways ha invece cancellato 133 voli tra nazionali e internazionali ( qui la lista ). Sul suo ...A causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling proclamato per15 luglio, i voli diAirways potrebbero essere cancellati o ritardati. I voli interessati sarebbero 133.A ogni modo adesso bisogna arrangiare il match della vita contro le Fiji9 luglio sempre ... Lado KIlasonia Arbitro: Damien Schneider (UAR) Cartellini: 9' giallo a Gallorini (); 38' giallo a ...

Sabato 15/7 Ita cancella 133 voli per sciopero handling Agenzia ANSA

Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di sabato 15 luglio: ecco cosa fare per salvare il viaggio.Sereno al mattino con la minima a 23 gradi, qualche nuvola nel pomeriggio con la massima a 33 anche se la “percepita” sarà a 34. Il sole sorge alle 5,47 e tramonta alle 20,44. Veni orientati da sud a ...