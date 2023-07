Russia | Lavrov avverte | ' Gli F16 all' Ucraina per noi sono una minaccia nucleare'

... avverte. Gli risponde il ministro degli Esteri ucraino Kuleba: " Gli F16 arriveranno nei tempi stabiliti , lase ne faccia una ragione". Questa notte la capitale ucraina è stata ...Leggi anche Ucraina, 007 Gb: "usa vecchi blindati come autobombe" Ucraina,: "Perpace è priorità" Nato, Zelensky: "Ucraina pronta ad adesione dopo la guerra" Ucraina,: "......tra le bombe Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -... "Si sono sbarazzati di me perché a loro non piace la verità" 03:30esclude che ci sia in ...

Zelensky promette di non rinunciare a nessun territorio del Paese. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, intanto, incontra sia Lavrov che lo statunitense Blinken ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Lavrov: 'F-16 a Kiev una minaccia nucleare per Mosca'. LIVE ...