Rugby | la formazione dell’Italia che si giocherà la salvezza contro il Giappone ai Mondiali Under 20

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Italia dovrà giocarsi la permanenza nel primo gruppo di merito ai20 2023 di: domani, venerdì 14 luglio, alle ore 12.00 gli azzurrini giocherannoi pari età della finale per l’11° posto al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, in Sudafrica. L’Italia, guidata dal capo allenatore Massimo Brunello, in caso di vittoria otterrà la permanenza nel Championship, mentre in caso di sconfitta subirà la retrocessione nel Trophy. Al sito federale hanno presentato la gara il tecnico Massimo Brunello ed il mediano d’apertura Giovanni Sante. Questa l’analisi del capo allenatore, Massimo Brunello: “ilci aspetta una gara difficile, sia per il valore dell’avversario, sia per quello che mette in palio. ...