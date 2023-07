Ilserviva infatti a completare il cast degli Assoluti affiancando i migliori della due ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...... cross training, beache tanti sport acquatici. Novità assoluta dell'edizione 2023: sabato 15 ... Il primo weekend prevede inoltre l'ottava edizione di XMasters Cross, una gara dalla ...Seconda stagione in arrivo al Benetton: con che spirito ti stai approcciando 'Sono carico ... spingeremo al massimo per provare a raggiungere i playoff e anche inCup cercheremo di ...

Rugby, Challenge Cup 2023-2024: definito il calendario di Zebre e Benetton nella seconda competizione continentale OA Sport

The All Blacks and Springboks face off in a blockbuster test this weekend that is likely to decide the Rugby Championship and suggest which of the southern hemisphere superpowers is best-placed to ...Cardiff face the French champions in the opening round while Dragons, Scarlets and Ospreys begin their Challenge Cup bids.