Rosanna Lambertucci | dopo il sì vuota il sacco sulla prima notte di nozze

si sposa a 77anni: 'A luglio le nozze con Mario' Persono state le terze nozze, ma a simili sensazioni non ha fatto l'abitudine: 'Per certi versi è come se mi ...

Rosanna Lambertucci si è sposata: guarda l’album di nozze TGCOM

Rosanna Lambertucci, a 77 anni, ha sposato Mario Di Cosmo in terze nozze a Sabaudia. La cerimonia è andata in scena in chiesa poi la sera la festa a Roma con 300 invitati tra cui Alba Parietti, Nancy ...Rosanna Lambertucci, a 77 anni, ha sposato Mario Di Cosmo e come vi avevamo già detto solo pochi giorni fa, tutte le foto del matrimonio sono state pubblicate in esclusiva su Chi! La rivista diretta d ...