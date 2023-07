(Di giovedì 13 luglio 2023)hanno perso i titoli di coppia e ancora prima la loro amicizia. A Money in the Bank si è concretizzato uno split davvero inaspettato, nulla lasciava presagire ciò che è avvenuto. La mia sensazione, è che la scelta sia stata presa solo negli ultimi tempi, senza una solida programmazione dietro. Forse nei loro piani prima o poi ci si sarebbe arrivati lo stesso, ma la velocità con cui è stato inscenato il tutto è sospetta. Le motivazioni date dalla Baszler, se nel contenuto possono essere comprensibili, molto meno lo sono per le tempistiche.ha accusatodi avere avuto un percorso privilegiato dalla federazione rispetto al suo, ritrovandosi la strada spianata fino a Wrestlemania mentre lei si è dovuta fare il suo apprendistato a NXT prima anche solo di approdare nel main roster. Tutto ...

Ronda e Shayna, rivalità tra fighter Zona Wrestling

Ronda e Shayna hanno perso i titoli di coppia e ancora prima la loro amicizia. A Money in the Bank si è concretizzato uno split davvero inaspettato, nulla lasciava presagire ciò che è avvenuto. La mia ...