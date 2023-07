Rompe le acque in treno sulla Roma-Benevento | partorisce a Cassino

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSe i treni mancano spesso in puntualità, la natura è stata assolutamente ‘chirurgica’ con una donna che nella giornata di ieri era in viaggio insull’interregionale che collega. Nel mezzo del cammin, la donna ha capito che il momento era quello giusto ed ha chiesto immediatamente aiuto. Immediato l’intervento del capo, che ha allertato la stazione didove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria. La donna è stata così trasferita d’urgenza al nosocomio Santa Scolastica dove ha partorito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

