Roma | ufficiale il ritiro ad Albufeira dal 22 luglio | amichevole con il Braga il 26

(Di giovedì 13 luglio 2023) Anche quest’anno lasvolgerà una parte della sua preparazione estiva in Algarve, con gli uomini di José Mourinho che voleranno ad. Si parte il 22e quattro giorni dopo l’arrivo, il 26, affronteranno ilin. Calcio di inizio alle ore 20 locali (le 21 in Italia) all’Estadio Municipal di. Il rientro in Italia è previsto per il 3 agosto e il club è al lavoro per inserire altre due amichevoli, una delle quali il giorno prima del rientro. Ilin Portogallo prende il posto della tournée che il club avrebbe dovuto svolgere in Asia, saltata per via di un mancato pagamento del promoter in Corea del Sud. SportFace.