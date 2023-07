Roma San Pietro | ecco come diventerà la stazione in vista del Giubileo

(Di giovedì 13 luglio 2023)– LaSansarà forte protagonista del. Ed in fondo non potrebbe essere altrimenti, considerando che si tratta di una delle porte principali, tramite la quale si può giungere al Cupolone.che, indell’Anno Santo sarà preso d’assalto da milioni di fedeli, senza contare i vari pendolari che fanno continuamente avanti-indietro per motivi di studio, lavoro o tempo libero. Per tutte queste ragioni dunque è necessario, nei limiti del possibile, rendere laun fiore all’occhiello della Capitale. Non stupisce dunque che Palazzo Chigi abbia inserito tra gli interventi essenziali la riqualificazione della. E non sono chiacchiere: è tutto scritto nero su bianco all’interno del Decreto ...

E a, con una messa celebrata a Sant'Eustachio. Il dolore, evidentemente ancora vivo nel cuore ... In Abruzzo poi, arriva tra gli azzurri un consigliere del comune diSalvo, provincia di Chieti, ...... al via a partire da venerdì 14 luglio aBenedetto del Tronto. Prima volta nelle Marche per una formula che dal 2018 a oggi ha toccato, Milano, Bologna, Matera, Palermo, Bari, Cosenza ......è finito su, la ruota che ha distribuito più premi nel concorso del venerdì' si legge sul sito specializzato in Italia. Le due vincite più altre al Lotto sono state ottenuto a Milano e...

Roma San Pietro: ecco come diventerà la stazione in vista del ... Il Faro online

Roma – La stazione San Pietro sarà forte protagonista del Giubileo. Ed in fondo non potrebbe essere altrimenti, considerando che si tratta di una delle porte principali, tramite la quale si può ...Domani parte il servizio vero e proprio di navettamento fra Ladispoli e Civitavecchia Domani interruzione sulla Fl5, dove i treni non transiteranno fra Ladispoli e Civitavecchia per due interventi di ...