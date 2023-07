Roma | pino secolare crolla in piazza Venezia | paura ma nessun ferito FOTO

(Di giovedì 13 luglio 2023) L'albero è caduto inSan Marco, subito adiacente a, parallelamente al marciapiede e non ha colpitoo. Proprio la dinamica della caduta ha fatto pensare ai tecnici del Comune non solo all'età dell'albero, ma anche all'effetto di passati lavori di risistemazione del marciapiede

Già nel 2020 un albero era caduto nella stessa zona centrando un'automobile e ferendo la conducente. Le alberature di Roma hanno la loro età e il cambiamento climatico sta già producendo effetti.

Roma, pino secolare crolla in piazza Venezia: paura per i passanti e le auto, ma nessun ferito QUOTIDIANO NAZIONALE

Discreto e attento fino alla fine, non ha provocato danni, né ferito o ucciso persone. Si è schiantato stamani in un attimo poco dopo le 9. (ANSA) ...Un pino è crollato improvvisamente a piazza Venezia, a Roma, oggi 13 luglio 2023. Nessuno è stato coinvolto nel crollo ...