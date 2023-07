Roma | Mourinho apre Trigoria ad alcuni giovanissimi tifosi – VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Joseha aperto le porte del ritiro dellaad: il bel gesto dello Special One Il rapporto tra Josee la, intesa come squadra,e città è sempre stato speciale e anche ieri lo Special One ha dato dimostrazione di questo. “José, sei il Mister number one” #ASpic.twitter.com/SVhJkYEjx6 — AS(@OfficialAS) July 12, 2023 Il tecnico giallorosso ieri ha deciso di far entrare aquattro piccoliche stavano aspettando l’uscita dei giocatori, i bambini hanno assistito all’allenamento e scattato alcune foto con lui.

Roma, Mourinho chiede altri 4 colpi. Il primo sarà Kristensen TUTTO mercato WEB

José Mourinho, allenatore della Roma, ha identificato in Alvaro Morata il suo giocatore preferito per sostituire l'infortunato Abraham e potenziare il reparto ...Allenamenti, riunioni e ritiro. L'agenda di Mou - Corriere dello Sport - I quasi quaranta gradi non fermano la Roma, ma soprattutto José Mourinho che da sabato, quind... - Marione.net - La ControInfor ...