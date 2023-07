Roma – De Santis-Rosati | anagrafe S Romano va riaperta

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)– “Non bastano i clamorosi ritardi nei rilasci delle CIE: gli uffici anagraficini continuano a perdere pezzi. Come lo sportello del mercato rionale di Portonaccio II, in via di Sanno, che chiude i battenti per mancanza di personale. La struttura, riqualificata di recente, serviva gli abitanti di diversi quartieri limitrofi ed era quindi un punto di riferimento fondamentale per l’utenza. “Fa particolare amarezza constatare che, a quanto emerge dalla determinazione dirigenziale di chiusura dello sportello, la carenza di organico sia stata causata dallo spostamento di risorse umane verso altri uffici, in particolare quelli che si occupano di attuare la direttiva del sindaco Gualtieri che concede la residenza agli abusivi. “Questa amministrazione deve chiaramente rivedere le proprie priorità: lo sportello di via di San ...