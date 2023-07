Roma Controlli straordinari dei Carabinieri al Trionfale | a Monte Mario e a Trastevere 2 persone arrestate | 8 denunciate Ritirate 3 patenti

- Le lunghe liste di attesa rappresentano un 'problema che deriva da scelte errate fatte negli ... il ministero moltiplicherà ima - ha concluso - serve uno sforzo delle regioni'. ...... 'Living' e 'Matix', riconducibili alle più note case 'Vimar' e 'Bticino', sono stati scovati dai finanzieri del comando provinciale di, nel corso di un piano straordinario di. Le ...Accanto allache conta c'è quella che si confronta in eterne sessioni di discussione, spesso ... Per discutere con le associazioni di categoria suida effettuare a chi non conferisce come ...

Roma, controlli a tappeto dei carabinieri: raffica di arresti e denunce Il Corriere della Città

A seguito delle verifiche, il conducente è risultato privo di autorizzazione ed è stato deferito all’Autorità giudiziaria per traffico illecito di rifiuti, in violazione al Testo Unico in materia ...Annuncio vendita Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125CV 5 porte ST-Line usata del 2021 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...