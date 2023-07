RoBee | il robot «operaio» | Cysero entra nella società

Il fondo di venture capital Cysero investe 5 milioni di euro in Oversonic Robotics, l'azienda italiana che ha creato ilumanoide. L'automa è il primo a ricevere la certificazione per svolgere attività lavorative all'interno degli stabilimenti produttivi delle aziende in ottica di Industria 5.0. Il fondo ..., il primoumanoide certificato per l'industria, offre vantaggi significativi alle aziende, ottimizzando la produttività e garantendo la sicurezza dei lavoratori. Insieme, vogliamo ...Le caratteristiche eccezionali delantropomorfodi Oversonic derivano anche dalla componentistica di prim'ordine: i freni che garantiscono la sicurezza dei movimenti disono infatti ...

È brianzolo, alto 1 metro e 70 e pesa circa 70 chili. Non è fatto di carne e ossa, ma una quarantina di giunti mobili e un set di sensori gli consentono di relazionarsi con il mondo intorno a lui. È R ...Investimento complessivo di 5 milioni di euro. In seguito al closing dell’operazione, Cysero arriva a detenere una minoranza qualificata in Oversonic Robotics Srl, azienda creatrice di RoBee, primo ro ...