Risarcimenti Fifa per il Mondiale in Qatar | alla Juve tre milioni di dollari | al Napoli uno Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laha pubblicato i dati delClub Benefits Programme (Cbp), il programma che riconosce i contributi/ai club per i giocatori impegnati con le nazionali durante il. Così come quello in, definito da Infantino il“più bello e entusiasmante di sempre“, che portato ai club un totale di 209dispiega il funzionamento del programma: “A spartirsi la torta di 209disono stati 440 club”. Coinvolti e risarciti non solo i club di appartenenza ma anche gli altri in cui quel calciatore ha militato nei due anni dalle qualificazioni al. Ad esempio la quota di Romero è stata suddivisa tra Genoa, Atalanta ...