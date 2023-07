Riforma Pensioni 2023 | quota 96 per lavori usuranti | alternativa a quota 41 light?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il governo italiano si trova di fronte alla sfida di trovare una soluzione per ladelleuna volta scaduta la cosiddetta103 il prossimo 31 dicembre. L’obiettivo è evitare un ritorno alla Legge Fornero, che ha suscitato molte controversie nel passato. Tuttavia, l’idea di una41 per tutti, che era stata promessa durante la campagna elettorale, sembra essere attualmente un obiettivo difficile da raggiungere. Pertanto, potrebbe essere necessario proporre diverse opzioni per la pensione, tenendo conto delle diverse esigenze dei lavoratori e dei vincoli di bilancio che devono essere rispettati. Ecco quindi che si torna a parlare di96,41 () ...

Ladelleè ancora un cantiere aperto . La ministra del Lavoro Marina Calderone è al lavoro con le parti sociali per preparare i pacchetto normativo da inserire nella prossima Legge di ...E' quindi probabile che nella prossima discussione dellaa settembre sarà proposta ai sindacati l'opportunità di far convergere il pensionamento anticipato per le lavoratrici in Ape ...Ci sono almeno 2 effetti causati dalla tanto discussadelledi Elsa Fornero nel 2011 . Il primo effetto è stato subito nell'immediato da quanti si sono trovati di colpo con le possibilità di pensionamento che da imminenti sono diventate ...

Riforma Pensioni, ecco le uniche ipotesi realizzabili Trend-online.com

Si torna a parlare di quota 96, ma il Governo per la riforma delle pensioni valuta anche le alternative: quota 41 light e quota 103 ...Opzione Donna rischia di sparire nel 2024 con la prossima riforma pensioni. Alle lavoratrici svantaggiate resterebbe solo Ape Sociale.