Riforma del fisco | Testa FdI | “Il governo ha scritto una pagina storica”

(Di giovedì 13 luglio 2023) ROMA – “Grazie ad unforte e autorevole la Camera dei deputati oggi haunaper ilitaliano. Dopo 50 anni finalmente si dà inizio ad unache vedrà un rapporto sano trae contribuente, una diminuzione della pressione fiscale, unpiù equo per giovani famiglie e imprese e, inoltre, meno burocrazia. I cittadini attendevano questada decenni. Finalmente questo, guidato da Giorgia Meloni, ha le idee chiare, il coraggio e la forza politica per realizzarla”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Guerino(foto), componente della commissione Finanze della Camera dei deputati. L'articolo L'Opinionista.

Delega fiscale, via libera alla Camera. Ecco la riforma del governo Meloni la Repubblica

